Во Владимире осудили экс-министра здравоохранения за хищение денег у сотрудников
Во Владимире суд вынес приговор экс-министру здравоохранения Владимирской области Валерию Янину, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Он получил пять лет колонии общего режима. Бывшего чиновника признали виновным в превышении должностных полномочий. С 2021 года Янин, занимая пост главврача Александровской районной больницы, начислял подчиненным повышенные зарплаты и частично забирал их себе.
Подобную махинацию он осуществлял и после назначения на должность министра здравоохранения. Подчиненные экс-чиновника, опасаясь ухудшения условий труда или увольнения, всего передали Янину 640 тысяч рублей. Одним из главных доказательств вины подсудимого стала его переписка в мессенджере с коллегой. Злоумышленник объяснял, что деньги брал в долг у подчиненных, намереваясь их вернуть в ближайшее время.
Ранее стало известно, что экс-замгубернатора Брянской области будут судить за взятки алкоголем, бензином и ядом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
