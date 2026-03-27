Во Владимире осудили экс-министра здравоохранения за хищение денег у сотрудников

Он получил пять лет колонии общего режима. Бывшего чиновника признали виновным в превышении должностных полномочий. С 2021 года Янин, занимая пост главврача Александровской районной больницы, начислял подчиненным повышенные зарплаты и частично забирал их себе.

Подобную махинацию он осуществлял и после назначения на должность министра здравоохранения. Подчиненные экс-чиновника, опасаясь ухудшения условий труда или увольнения, всего передали Янину 640 тысяч рублей. Одним из главных доказательств вины подсудимого стала его переписка в мессенджере с коллегой. Злоумышленник объяснял, что деньги брал в долг у подчиненных, намереваясь их вернуть в ближайшее время.

