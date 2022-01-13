Кадыров призвал ингушский народ предъявить ему обвинения в течение трех дней

«Большая просьба к ингушскому народу! Если я ваш враг — определите степень вины и наказания. Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить», — сказал Кадыров.

Глава Чечни начал «обратный отсчет» с 17:30 12 января, призвав соблюсти все имеющиеся традиции для предъявления обвинений — обосновать его вину «по законам российского государства или шариата», обратившись к его роду и старейшинам.

Кадыров подчеркнул, что если ингушский народ не обвинит его официально, то глава Чечни спросит со всех, кто пытался очернить его честь.

В соседней с Чечней Ингушетии считают незаконным разделение территорий республик. Ранее Кадыров пообещал забрать «оставшиеся села» Ингушетии, если не прекратятся заявления о незаконном разделении земель, отмечает телеканал «360».

