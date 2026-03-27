МВД пригрозило россиянам арестами за выход на митинги в защиту интернета
Министерство внутренних дел России заявило о возможных задержаниях и ответственности за участие в акциях в защиту интернета, сообщает «МВД медиа».
Соответствующие призывы распространяются через TikTok и другие соцсети. В ведомстве указали, что в интернете все чаще появляются сообщения с призывами выйти на улицы 27–29 марта. Отмечается, что подобные мероприятия будут «незамедлительно пресечены», а их участники и организаторы — задержаны.
МВД призвало граждан не реагировать на подобные призывы, избегать мест предполагаемых акций и контролировать поведение несовершеннолетних в Сети.
Ранее власти Московской области отказали бывшему кандидату в президенты России Борису Надеждину в согласовании митинга против блокировок интернета и мессенджеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
