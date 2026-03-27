Президент Ирана на русском языке поблагодарил власти и народ РФ за поддержку
Иранский президент заявил о поддержке со стороны руководства России и жителей страны в противостоянии с США и Израилем, сообщает ТАСС.
Масуд Пезешкиан на русском языке выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину и народу за поддержку в конфликте. В своем сообщении в соцсетях президент Ирана указал, что послания Путина и поддержка российского народа вдохновляют иранцев в этой войне.
«От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России», – подчеркнул Пезешкиан.
Ранее Пезешкиан призвал БРИКС сыграть независимую роль в конфликте на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Экс-замгубернатора Брянской области будут судить за взятки алкоголем, бензином и ядом
- Президент Ирана на русском языке поблагодарил власти и народ РФ за поддержку
- МИД РФ опроверг передачу Россией Ирану разведданных
- Около 30 стран обсуждают открытие судоходства в Ормузском проливе
- В Молдавии разрешили открыть АЗС «Лукойла» за счет запасов топлива
- Падение доходности вкладов не сочли угрозой для банков
- Митволь заявил, что прочитал около 150 книг в колонии
- Мошенники похитили более миллиарда рублей через детей
- Почти все новостройки в России сдают с дефектами
- В Госдуме допустили скорый запрет вейпов в России