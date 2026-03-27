Президент Ирана на русском языке поблагодарил власти и народ РФ за поддержку

Иранский президент заявил о поддержке со стороны руководства России и жителей страны в противостоянии с США и Израилем, сообщает ТАСС.

Масуд Пезешкиан на русском языке выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину и народу за поддержку в конфликте. В своем сообщении в соцсетях президент Ирана указал, что послания Путина и поддержка российского народа вдохновляют иранцев в этой войне.

«От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России», – подчеркнул Пезешкиан.

Ранее Пезешкиан призвал БРИКС сыграть независимую роль в конфликте на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

