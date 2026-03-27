В Словакии началось расследование из-за обвинений премьера Фицо в госизмене
Правоохранительные органы Словакии приступили к расследованию действий главы правительства Роберта Фицо, обвиненного оппозицией в госизмене, сообщает телеканал Markiza.
Это произошло после решения премьер-министра остановить аварийные поставки электричества Киеву. Заявление на политика в Генпрокуратуру поступило от руководства оппозиционной парламентской либеральной партии «Свобода и солидарность». Она усмотрела в действиях премьера признаки госизмены, превышения служебных полномочий и прочих преступлений.
Ранее партия потребовала от правоохранительных органов проверить законность решения остановить поставки электричества на Украину.
Фицо заявил, что Словакия остановит поставки электроэнергии на Украину, в конце февраля. Премьер-министр отметил, что страна имеет право ответить на нефтяную и газовую блокаду со стороны Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
