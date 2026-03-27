Глава «Ростелекома» заявил о «смерти» Telegram, посоветовав переходить на станционарные телефоны

По его словам, трафик WhatsApp (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) отсутствует — его практически не существует. «WhatsApp умер, Telegram умирает прямо сейчас. Быстрыми темпами растет трафик Max», — заявил Осеевский.

Руководитель «Ростелеком» указал, что после ограничения голосовой связи в иностранных мессенджерах количество звонков по мобильной связи в России выросло. Он также указал на заметное увеличение запросов на установку стационарных телефонов, отметив, что «многие очень уважаемые люди» теперь хотят себе стационарный телефон. «Как огнетушитель — это должно быть в каждом доме», — подчеркнул Осеевский.

Ранее стало известно, что на фоне ограничений мобильного интернета в Москве вырос спрос на услуги фиксированной телефонии. В последние годы данная услуга теряла популярность из-за проникновения сотовой связи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

