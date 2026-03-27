Российские аграрии пожаловались на дефицит удобрений
В России наблюдается дефицит удобрений из-за повышения мирового спроса на отечественную продукцию, сообщают «Известия».
Это происходит из-за перекрытия Ормузского пролива и отмены экспортных пошлин. Российские аграрии обратились к главе Минсельхоза Оксане Лут с жалобой на невозможность приобрести необходимые для посевной компании материалы из-за их нехватки и высоких цен. Письмо подписал глава Ассоциации сельхозпроизводителей «Народный фермер» Олег Сирота. Из него следует, что цена на удобрения на рынке РФ резко выросла и стала рекордной, а по многим позициям стал наблюдаться дефицит.
Средний рост стоимости удобрений с начала 2026 года превысил 30%. Отмечается, что одной из главных причин усугубившейся ситуации стала отмена экспортных пошлин для производителей удобрений.
Ранее стало известно, что конфликт на Ближнем Востоке может спровоцировать глобальный продовольственный кризис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
