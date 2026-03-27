Экс-замгубернатора Брянской области будут судить за взятки алкоголем, бензином и ядом
Бывший заместитель главы Брянской области Сергей Тимошенко предстанет перед судом, сообщает ТАСС.
Его обвиняют в получении взяток в виде денег продуктов и услуг. Речь идет о мобильных телефонах, наушниках, стройматериалах, подарочных сертификатах, алкогольных напитках, кондитерских изделиях, оплате бензина, уборке снега, автомобильных шинах. Кроме того, в материалах уголовного дела содержатся упоминания о продуктах питания, цветочных композициях и крысином яде. Однако большая часть взяток передавалась в виде наличных денег.
В деле также фигурирует сын бывшего чиновника. Как считает следствие, Тимошенко получил от предпринимателей 4,6 млн рублей, из которых 1,4 млн рублей были переданы через его сына и знакомого, выступивших в качестве посредников. Кроме того, с ноября 2021 по октябрь 2022 года, занимая должность заместителя руководителя Росавиации, экс-заместитель получил взятку в 2,3 млн рублей за оказание помощи в заключении договора субподряда при выполнении государственного контракта на строительные работы в аэропорту «Домодедово».
Следственный комитет обнаружил у него недвижимое имущество, стоимость которого превышает 63 млн рублей, а также деньги и автомобили на 34 млн рублей.
Ранее по искам Генпрокуратуры были арестованы многомиллионные активы двух судей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
