Глава Минфина посоветовал бизнесу готовиться к трудным временам и экономить деньги

По его словам, бизнесу нужно задуматься о сокращении расходов. «Сегодня как раз то время, когда надо задуматься о своей конкурентоспособности. И вот как раз вопрос расчистки издержек, оптимизации своих расходов, производительность труда — то, что сейчас в первую очередь требуется и бизнесу, ну и, конечно, экономике в целом», — заявил министр.

Он признал, что экономить деньги пытается и кабмин РФ, который в начале 2026 года столкнулось с резким падением сырьевых доходов. «Сегодня основная работа правительства — это работа с бюджетом, с балансом бюджета. Не только на текущий год, но и на предстоящую перспективу. Мы активно работаем с расходами», — отметил Силуанов.

Ранее стало известно, что Россия впервые с начала 2000-х распродает золотой запас на фоне дефицита бюджета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

