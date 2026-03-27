МИД РФ опроверг передачу Россией Ирану разведданных
Москва не передает тегерану разведывательную информацию в его конфликте с США и Израилем, сообщил телекомпании France Télévisions глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, Россия поставляла Ирану «определенные виды продукции военного назначения», но российская сторона не может согласиться с обвинениями в том, что она помогает этой стране разведданными.
Дипломат отметил, что координаты американских военных баз в странах Персидского залива знают все в регионе, так как это является открытой информацией.
Ранее в Кремле опровергли сообщения о предложении для США по разведданным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
