МИД РФ опроверг передачу Россией Ирану разведданных

Москва не передает тегерану разведывательную информацию в его конфликте с США и Израилем, сообщил телекомпании France Télévisions глава МИД РФ Сергей Лавров.

Песков назвал вбросом сообщения о поставках Ирану российских БПЛА

По его словам, Россия поставляла Ирану «определенные виды продукции военного назначения», но российская сторона не может согласиться с обвинениями в том, что она помогает этой стране разведданными.

Дипломат отметил, что координаты американских военных баз в странах Персидского залива знают все в регионе, так как это является открытой информацией.

Ранее в Кремле опровергли сообщения о предложении для США по разведданным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
