Стремоусов: Люди ненавидят Зеленского

По его словам, люди ненавидят главу государства Владимира Зеленского и «этот режим». Стремоусов отметил, что заявления Киева о возвращении контроля над Херсонской областью – это бессмысленные эмоции и рефлексия.

Ранее глава региона заявил, что принимаемые Украиной решения не распространяются на Херсонскую область, регион больше не находится в юрисдикции Киева.

