Стремоусов: Люди ненавидят Зеленского

Чем больше украинские власти обстреливают Херсонскую область, тем больше ее жители требуют проведения референдума, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова.

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По его словам, люди ненавидят главу государства Владимира Зеленского и «этот режим». Стремоусов отметил, что заявления Киева о возвращении контроля над Херсонской областью – это бессмысленные эмоции и рефлексия.

Ранее глава региона заявил, что принимаемые Украиной решения не распространяются на Херсонскую область, регион больше не находится в юрисдикции Киева.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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