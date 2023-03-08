Сальдо заявил об усилении ПВО Херсонской области

Система ПВО усиливается для минимизации обстрелов с украинской стороны, объяснил Сальдо.

Он отметил, что Киев продолжает обстреливать мирное население Херсонской области. Это делается по указанию западных стран, сказал врио губернатора.

По его словам, дезактивацией украинских снарядов в регионе занимается спецподразделение ПВО.

В Киеве понимают, что украинской армии придется уйти из Херсона, заявил ранее Сальдо. Он сообщил, что военнослужащие ВСУ на правом берегу Днепра чувствуют себя неуверенно, пишет НСН.

