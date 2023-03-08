Сальдо заявил об усилении ПВО Херсонской области
Херсонская область усиливает противовоздушную оборону. Об этом в эфире телеканала «Таврия» сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.
Система ПВО усиливается для минимизации обстрелов с украинской стороны, объяснил Сальдо.
Он отметил, что Киев продолжает обстреливать мирное население Херсонской области. Это делается по указанию западных стран, сказал врио губернатора.
По его словам, дезактивацией украинских снарядов в регионе занимается спецподразделение ПВО.
В Киеве понимают, что украинской армии придется уйти из Херсона, заявил ранее Сальдо. Он сообщил, что военнослужащие ВСУ на правом берегу Днепра чувствуют себя неуверенно, пишет НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 320 / сут.
Умерли
396 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+16 437 / сут.
- Сальдо заявил об усилении ПВО Херсонской области
- Дуда назвал теракт на «Северных потоках» полезным для Европы
- Власти Липецкой области призвали граждан не принимать посылки от незнакомцев
- Разведка США рассматривает две версии происхождения коронавируса
- Оппозиция выдвинула руководству Грузии ультиматум из-за закона об иноагентах
- В британской армии назвали главной целью Зеленского выход к Керченскому проливу
- ЦСКА разгромил «Северсталь» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
- Авербух сообщил об улучшении состояния Костомарова
- Мужчины набрали микрозаймов на подарки женщинам к 8 Марта
- В Китае работает книжный магазин, похожий на Хогвардс
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru