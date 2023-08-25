В Херсонской области предложили проложить дорогу в Крым

По его словам, можно проложить дорогу через Арабатскую стрелку. По его словам, она все равно соединена с Крымом. Сальдо отметил, что для строительства дороги бюджетные средства не потребуются. Отмечается, что дорога существует, но требует приведения в порядок.

Также Сальдо призвал восстановить паромную переправу до Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

