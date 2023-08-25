В Херсонской области предложили проложить дорогу в Крым
25 августа 202301:03
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во время встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил соединить регион с Крымом.
По его словам, можно проложить дорогу через Арабатскую стрелку. По его словам, она все равно соединена с Крымом. Сальдо отметил, что для строительства дороги бюджетные средства не потребуются. Отмечается, что дорога существует, но требует приведения в порядок.
Также Сальдо призвал восстановить паромную переправу до Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru