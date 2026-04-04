В России могут изменить порядок назначения больничных и декретных выплат

Порядок назначения больничных и декретных выплат в России может измениться с 1 июля. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.

Как отметил парламентарий, Минтруд вынес соответствующий проект постановления на общественные обсуждения. Документ перестраивает логику получения Социальным фондом данных для назначения пособий по временной нетрудоспособности, по беременности, родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Сейчас организация опирается на сведения от работодателя, страховщика и государственных и муниципальных органов.

«Проект меняет приоритет и ставит на первое место именно индивидуальный лицевой счёт работника. С 1 июля 2026 года в этот счет включат данные о периодах, засчитываемых в стаж для расчета больничных и декретных, а также сведения о периодах выплаты самих пособий», - отметил Говырин.

Соцфонд сможет рассчитать выплату, не обращаясь к работодателю. При этом последнего не исключают из процесса, но его роль сужают до «дозагрузки» недостающих сведений.

Кроме того, депутат указал, что изменения - «донастройка проактивного назначения пособий», работающего через систему электронного документооборота уже несколько лет. Документ позволит избавиться от дублирования и сократить объем повторных запросов к страхователям.

Ранее Алексей Говырин рассказал, что размер единовременного пособия при рождении ребенка вырастет в 2026 году, выплата превысит 28 тысяч рублей.


