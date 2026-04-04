В Центре Гамалеи заявили, что разработка российской онковакцины заняла пять лет

Пять лет потребовалось на разработку российской онковакцины. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Центра Владимир Гущин в беседе с ТАСС.

«По сути, мы всю нашу разработку уложили в пять лет. Разработка ключевых элементов платформы заняла три года», - отметил Гущин.

По его словам, некоторое время заняли адаптация созданной платформы к онкологическим заболеваниям и сбор сведений, показывающих эффективность и безопасность вакцины.

Ранее в России первый пациент получил персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «НЕООНКОВАК».

