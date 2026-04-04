Юрист Южалин: Рабочая пятница перед Пасхой не будет сокращенной

Рабочая пятница в преддверии Пасхи по общим правилам не будет сокращенной. Об этом заявил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

«Пасха, безусловно, является одним из главных религиозных праздников для православных христиан, но все же по нормам Трудового кодекса... не отнесена к числу нерабочих праздничных дней. Сокращенный же рабочий день устанавливается всегда накануне нерабочего праздничного дня», - рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.

По словам Южалина, даже если бы день Пасхи был нерабочим праздничным, то сокращать рабочий день следовало бы в субботу - религиозный праздник всегда отмечается в воскресенье. Однако суббота и так является выходным днем для большинства россиян.

Православные христиане в 2026 году отметят Пасху 12 апреля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

