Юрист Южалин: Рабочая пятница перед Пасхой не будет сокращенной
Рабочая пятница в преддверии Пасхи по общим правилам не будет сокращенной. Об этом заявил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
«Пасха, безусловно, является одним из главных религиозных праздников для православных христиан, но все же по нормам Трудового кодекса... не отнесена к числу нерабочих праздничных дней. Сокращенный же рабочий день устанавливается всегда накануне нерабочего праздничного дня», - рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.
По словам Южалина, даже если бы день Пасхи был нерабочим праздничным, то сокращать рабочий день следовало бы в субботу - религиозный праздник всегда отмечается в воскресенье. Однако суббота и так является выходным днем для большинства россиян.
Православные христиане в 2026 году отметят Пасху 12 апреля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов