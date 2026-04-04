В Братске пьяная женщина-водитель сбила четырех пешеходов

Женщина за рулем автомобиля «Тойота Спринтер» сбила четырех пешеходов в Братске. Об этом сообщило управление МВД по Иркутской области.

Инцидент произошел вечером в пятницу. По данным полиции, 45-летняя женщина-водитель совершила наезд на группу молодых людей, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Водитель находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения», - отметили в ГУМВД.

В результате ЧП медицинская помощь потребовалась 18-летнему молодому человеку и трем девушкам 16-17 лет. Двух пострадавших госпитализировали.

После медицинского освидетельствования водителя было установлено, что концентрация алкоголя превышает допустимое значение в 4,5 раза. По факту ЧП возбуждено административное производство.

