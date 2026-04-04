Южная Корея спустя три года возобновила работу реактора «Кори-2»

Южная Корея спустя три года после остановки возобновила работу атомного реактора «Кори-2». Об этом сообщает Yonhap.

Трамп распорядился обеспечить строительство в США десяти ядерных реакторов

«Южная Корея в субботу возобновила работу реактора "Кори-2"», - отмечает агентство.

Реактор на атомной электростанции «Кори» в Пусане ввели в коммерческую эксплуатацию в 1983 году. В 2023-м срок его 40-летней лицензии истек, работу реактора приостановили для проверок безопасности и модернизации объектов. Оператор АЭС компания Korea Hydro & Nuclear Power получила разрешение на перезапуск в 2025 году.

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
