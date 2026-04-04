Южная Корея спустя три года возобновила работу реактора «Кори-2»
4 апреля 202608:26
Южная Корея спустя три года после остановки возобновила работу атомного реактора «Кори-2». Об этом сообщает Yonhap.
«Южная Корея в субботу возобновила работу реактора "Кори-2"», - отмечает агентство.
Реактор на атомной электростанции «Кори» в Пусане ввели в коммерческую эксплуатацию в 1983 году. В 2023-м срок его 40-летней лицензии истек, работу реактора приостановили для проверок безопасности и модернизации объектов. Оператор АЭС компания Korea Hydro & Nuclear Power получила разрешение на перезапуск в 2025 году.
Горячие новости
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске
- В Екатеринбурге круглосуточно мониторят домовые чаты и соцсети в поисках «экстремизма»