Теннисист Рублев вышел в полуфинал выставочного турнира в Ниме
4 апреля 202609:37
Россиянин Андрей Рублев одержал победу в четвертьфинале выставочного теннисного турнира Ultimate Tennis Showdown (UTS), проходящего в римском амфитеатре во французском Ниме.
Теннисист обыграл грека Стефаноса Циципаса. Матч завершился со счетом 3-0 по четвертям в пользу Рублева.
В полуфинале россиянин сыграет с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.
Андрею Рублеву 28 лет, он занимает 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Горячие новости
- Баканов заявил, что МКС сведут с орбиты по плану в 2030 году
- Военные сбили над регионами России 50 дронов ВСУ
- Посол РФ предупредил о возможных асимметричных мерах на фоне угроз Лондона
- СМИ: США, Иран и посредники обсуждают перемирие на 45 дней
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей