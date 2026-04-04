Теннисист Рублев вышел в полуфинал выставочного турнира в Ниме

Россиянин Андрей Рублев одержал победу в четвертьфинале выставочного теннисного турнира Ultimate Tennis Showdown (UTS), проходящего в римском амфитеатре во французском Ниме.

Теннисист обыграл грека Стефаноса Циципаса. Матч завершился со счетом 3-0 по четвертям в пользу Рублева.

В полуфинале россиянин сыграет с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.

Андрею Рублеву 28 лет, он занимает 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

ФОТО: РИА Новости
