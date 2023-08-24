Сальдо призвал восстановить паромную переправу до Турции
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил возобновить паромную переправу до Турции, пишет РИА Новости.
Свое предложение Сальдо озвучил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава региона считает, паром будет востребован в свете прекращения зерновой сделки.
«Хорошо», - ответил Путин.
Россия прекратила участие в зерновой сделке 18 июля. Президент РФ заявил о готовности Москвы вернуться к соглашению, если будут выполнены ее условия.
Сальдо ранее заявил, что урожай в Херсонской области будет потерян. По его словам, это связано с прорывом Каховской ГЭС, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru