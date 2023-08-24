Сальдо призвал восстановить паромную переправу до Турции

Свое предложение Сальдо озвучил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава региона считает, паром будет востребован в свете прекращения зерновой сделки.

«Хорошо», - ответил Путин.

Россия прекратила участие в зерновой сделке 18 июля. Президент РФ заявил о готовности Москвы вернуться к соглашению, если будут выполнены ее условия.

Сальдо ранее заявил, что урожай в Херсонской области будет потерян. По его словам, это связано с прорывом Каховской ГЭС, передает «Радиоточка НСН».

