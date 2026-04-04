В Иране попросили РФ заблокировать резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу
Эксперт по Ближнему Востоку Сергей Балмасов в эфире НСН назвал обращение ОАЭ в ООН по поводу Ормузского пролива растерянностью руководства страны.
ПРОСЬБА ИРАНА
Иран попросил Россию не допустить принятия проекта резолюции Бахрейна в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по Ормузскому проливу. Дипломатический источник в ИРИ заявил, что потенциальное принятие этого документа «только усложнит ситуацию», передает РИА Новости.
Перед этим министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи тоже отметил, что принятие резолюции усложнит ситуацию на Ближнем Востоке. Он считает, что этот шаг не решит проблему, а, напротив, лишь станет ее частью.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу содержит пункт об оборонительных мерах. По словам главы МИД РФ, текущую редакцию резолюции по проливу могут использовать в двух целях: для намеренного срыва переговорного процесса либо для того, чтобы придать легитимность агрессивным действиям против ИРИ.
«Такое решение Совета Безопасности едва ли добавит шансов мирному урегулированию», - приводит слова Лаврова RT.
До этого газета «Financial Times» сообщила, что ОАЭ вместе с Бахрейном работают над резолюцией Совбеза ООН, которая предоставит мандат операциям для восстановления судоходства в Ормузском проливе. При этом в материале было указано, что Москва и Пекин могут выступить против этого шага.
КТО ЗАБЛОКИРУЕТ РЕЗОЛЮЦИЮ?
Издание «The New York Times» также писало, что некоторые страны препятствуют принятию в СБ ООН резолюции, которая разрешила бы использовать военный путь для восстановления судоходства в Ормузском проливе. Инициатива принадлежит Бахрейну, который поддерживают арабские монархии Персидского залива.
Известно, что Россия, Китай и Франция блокируют резолюцию СБ ООН, которая позволила бы применить силу для открытия Ормузского пролива. Издание «Лента.ру» писало, что Москва, Пекин и Париж «фактически сорвали» попытку арабских государств добиться от Совбеза разрешения на военные действия против ИРИ для возобновления работы Ормузского пролива, указав, что они выступают против любых формулировок, разрешающих применение силы.
Сообщалось, что разногласия возникли не только среди постоянных членов с правом вето, но и среди непостоянных участников Совбеза ООН. Отмечается, что проект документа уже перерабатывался несколько раз и в настоящее время находится в четвертой редакции, передает RT.
Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в беседе с НСН подтвердил, что ОАЭ не смогут начать военную миссию против Ирана даже после обращения в ООН. По его словам, такие «опасные игры» не допустят Россия и Китай.
«Эмираты не могут ничего сделать даже совместно с Саудовской Аравией, их ПВО пробивается. Совбез ООН не будет санкционировать никакое применение силы, это просто перекладывание с больной головы на здоровую: ни Китай, ни мы на это не пойдем. Конечно, России важно говорить о регулировании, но против Ирана мы не пойдем. А иначе применение силы невозможно инициировать. Поэтому подобные заявления лишь показывают растерянность руководства ОАЭ. Это признак паники и истерики. Эта идея выглядит смешно — собирать какую-то коалицию против Ирана», - сказал Балмасов.
САНКЦИИ ОТ КОАЛИЦИИ
1 апреля издание «Bloomberg» сообщило, что коалиция из 35 стран во главе с Великобританией собирается рассмотреть возможность введения экономических санкций против Ирана в случае провала дипломатических усилий по разблокировке Ормузского пролива.
Согласно информации источника, на первом этапе участники сосредоточатся на дипломатии и координации действий с государствами, поддерживающими контакты с ИРИ. При этом, если эти меры не дадут результата, коалиция может перейти к обсуждению ограничений, затрагивающих нефтяную и судоходную отрасли Ирана.
Агентство также писало, что вопрос о возможных военных мерах будет рассматриваться только после этого этапа и в случае дальнейшей эскалации ситуации. Однако преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин считает, что у европейских стран практически нет возможностей договориться с Ираном в обход США, так как Тегерану такое соглашение на дает никаких гарантий.
«Сомневаюсь, что без участия США Тегеран пойдет на какое-либо соглашение с европейцами, потому что оно Тегерану не дает никаких гарантий того, что европейцы заставят Вашингтона или Иерусалим прекратить боевые действия. Мне кажется, что это некий политический ход, позиция, которую демонстрирует Лондон и Париж: война не наша, но мы страдаем, нам нужна нефть, мы не хотим ее покупать у американцев, потому что они ставят драконовские ценовые условия. Поэтому мы отфиксируем наше желание прекратить всю эту "бадягу", открыть Ормузский пролив и продолжать жить дальше в мире и согласии», - заметил он в разговоре с НСН.
Ранее в Пентагоне сообщили, что в ходе операции против Ирана пострадали свыше 360 американских военных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске