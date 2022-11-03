В Хельсинки опровергли сообщения СМИ о появлении ядерного оружия у границ с Россией

Финляндия не будет стремится разместить на своей территории ядерное оружие после того, как станет членом НАТО. Об этом заявил глава финского МИД Пекка Хаависто, сообщает ТАСС.

Министр также отметил, что, по его информации, США не намерены увеличивать количество ядерных вооружений в Европе.