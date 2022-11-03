В Хельсинки опровергли сообщения СМИ о появлении ядерного оружия у границ с Россией
Финляндия не будет стремится разместить на своей территории ядерное оружие после того, как станет членом НАТО. Об этом заявил глава финского МИД Пекка Хаависто, сообщает ТАСС.
Министр также отметил, что, по его информации, США не намерены увеличивать количество ядерных вооружений в Европе.
«Цель НАТО — мир без ядерного оружия, и она должна быть достигнута через переговорный процесс, в котором участвуют все», — подчеркнул Хаависто.
Кроме того, закон о ядерной энергии в Финляндии запрещает ввоз ядерных взрывчатых веществ, а также их производство и хранение.
Ранее по данным СМИ, Швеция и Финляндия допустили размещение ядерного оружия у границ с Россией, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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