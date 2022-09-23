В США сообщили, когда Финляндию и Швецию могут принять в НАТО
Финляндию и Швецию могут принять в Североатлантический альянс до конца текущего года, сообщает Politico со ссылкой на посла США в Хельсинки Дугласа Хики.
Только трем из 30 стран альянса предстоит ратифицировать присоединение этих стран к НАТО: Словакии, Венгрии и Турции. При этом, общее предположение состоит в том, что Венгрия и Турция подождут до 2023 года, чтобы принять окончательное решение.
Ответ России на вступление Швеции и Финляндии в блок НАТО зависит от размещения в этих государствах тяжелого ударного оружия и иностранных военных баз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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