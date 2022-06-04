В Харьковской области состоялись выборы главы гражданской администрации

В освобожденном от украинских националистов Харьковском районе главой временной гражданской администрации единогласно избран Виталий Ганчев. Об этом сообщают «Известия» 4 июня.

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«Было принято решение собрать всех активистов с подконтрольной территории для того, чтобы запустить все процессы, которые необходимы для обеспечения жизни граждан, для восстановления разрушенной инфраструктуры», — отметил он.

В выборах участвовали представители подконтрольных районов Харьковской области: Волчанского, Купянского, части Харьковского и Изюмского районов, а также представитель казачьей лопани. Временно гражданская администрация будет работать в максимально уцелевшем в военных действиях Купянске.

Ганчев ставит главную задачу перед временной администрацией - создание органов государственной власти.

По его словам, первым решением избранной власти станет распределение выделенных Россией единовременных выплат незащищенным слоям населения и бюджетникам. Затем планируется провести инвентаризацию предприятий, чтобы работать над наполнением местного бюджета.

Также Ганчев заявил о том, что составлено расписание приема граждан.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыРоссияУкраинаХарьков
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