В Харьковской области состоялись выборы главы гражданской администрации
В освобожденном от украинских националистов Харьковском районе главой временной гражданской администрации единогласно избран Виталий Ганчев. Об этом сообщают «Известия» 4 июня.
«Было принято решение собрать всех активистов с подконтрольной территории для того, чтобы запустить все процессы, которые необходимы для обеспечения жизни граждан, для восстановления разрушенной инфраструктуры», — отметил он.
В выборах участвовали представители подконтрольных районов Харьковской области: Волчанского, Купянского, части Харьковского и Изюмского районов, а также представитель казачьей лопани. Временно гражданская администрация будет работать в максимально уцелевшем в военных действиях Купянске.
Ганчев ставит главную задачу перед временной администрацией - создание органов государственной власти.
По его словам, первым решением избранной власти станет распределение выделенных Россией единовременных выплат незащищенным слоям населения и бюджетникам. Затем планируется провести инвентаризацию предприятий, чтобы работать над наполнением местного бюджета.
Также Ганчев заявил о том, что составлено расписание приема граждан.
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