В Харькове националисты взорвали корпус физико-технического вуза
Боевики так называемой территориальной обороны Украины взорвали корпус физико-технического института в Харькове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.
По данным Минобороны, корпус института был уничтожен, чтобы скрыть работы по ядерной тематике.
«Под завалами могут находиться до 50 сотрудников учреждения», — подчеркнул Мизинцев.
Ранее Мизинцев заявил, что 11 марта российская сторона объявляет режим тишины с 10:00 утра для эвакуации мирного населения.
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