В Харькове националисты взорвали корпус физико-технического вуза

Боевики так называемой территориальной обороны Украины взорвали корпус физико-технического института в Харькове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.

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По данным Минобороны, корпус института был уничтожен, чтобы скрыть работы по ядерной тематике.

«Под завалами могут находиться до 50 сотрудников учреждения», — подчеркнул Мизинцев.

Ранее Мизинцев заявил, что 11 марта российская сторона объявляет режим тишины с 10:00 утра для эвакуации мирного населения.

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Фото: скриншот видео
ТЕГИ:НационалистыМинобороны РФ
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