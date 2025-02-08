В ХАМАС заявили, что не позволят силам США войти в Газу

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон возьмет анклав под контроль и превратит его в «ближневосточную ривьеру». Политик назвал Газу «площадкой для сноса», призвал ее жителей уйти в другие страны и допустил, что США направят сюда свою армию.

Зухри выразил надежду, что слова американского лидера «несерьезны».

«Мы уже много лет боремся против израильской оккупации и, естественно, не допустим новой оккупации. Мы считаем заявления... несправедливыми и оскорбительными для нашего народа, и мы ни при каких обстоятельствах не позволим силам Трампа войти в Газу», — подчеркнул представитель ХАМАС.

Зухри предложил создать альянс для противостояния Вашингтону и предотвращения попыток Трампа «самостоятельно управлять Газой и нападать на нее».

