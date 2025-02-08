В ХАМАС заявили, что не позволят силам США войти в Газу
Палестинское движение ХАМАС не позволит силам США войти в сектор Газа. Об этом заявил представитель организации Сами Абу Зухри в интервью турецкому изданию Hürriyet.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон возьмет анклав под контроль и превратит его в «ближневосточную ривьеру». Политик назвал Газу «площадкой для сноса», призвал ее жителей уйти в другие страны и допустил, что США направят сюда свою армию.
Зухри выразил надежду, что слова американского лидера «несерьезны».
«Мы уже много лет боремся против израильской оккупации и, естественно, не допустим новой оккупации. Мы считаем заявления... несправедливыми и оскорбительными для нашего народа, и мы ни при каких обстоятельствах не позволим силам Трампа войти в Газу», — подчеркнул представитель ХАМАС.
Зухри предложил создать альянс для противостояния Вашингтону и предотвращения попыток Трампа «самостоятельно управлять Газой и нападать на нее».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дочь экс-мэра Самары Тархова признали потерпевшей по делу о его убийстве
- Количество пострадавших при ударе ВСУ по центру Макеевки возросло до 10
- В Саратове 34 дома остались без отопления из-за аварии на тепломагистрали
- Центр Макеевки могли атаковать ракетами с фугасной боевой частью
- Фильм «Анора» стал лучшим на Critics Choice Awards
- СМИ: Спрос на летний отдых в Крыму вырос в пять раз
- ВСУ обстреляли район автостанции в центре Макеевки ДНР
- ВСУ за сутки потеряли более 320 военнослужащих в курском приграничье
- Китайская нейросеть DeepSeek оказалась опасна для личных данных
- Porsche возвращается к истокам и возобновляет выпуск автомобилей с ДВС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru