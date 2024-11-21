МУС выдал ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху
Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба суда.
В сообщении говорится, что ордер выдан «за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины».
По аналогичной причине был выдан ордер на арест экс-министра обороны Йоава Галланта.
Кроме того, МУС выдал ордер на арест командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа, который, по утверждению израильской армии, был ликвидирован ещё 13 июля.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что МУС является малоуважаемой организацией и обойти его решение «очень просто», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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