МУС выдал ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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В сообщении говорится, что ордер выдан «за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины».

По аналогичной причине был выдан ордер на арест экс-министра обороны Йоава Галланта.

Кроме того, МУС выдал ордер на арест командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа, который, по утверждению израильской армии, был ликвидирован ещё 13 июля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что МУС является малоуважаемой организацией и обойти его решение «очень просто», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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