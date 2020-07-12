В Хабаровске вечером вновь начались акции в поддержку Фургала


В Хабаровске вечером вновь начались акции в поддержку Фургала, пишет «Интерфакс».

Это уже третья несанкционированная акция в поддержку губернатора региона Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийства. Полиция не препятствует людям, добавляет информационное агентство.

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В полдень митингующие уже собирались в центре города и прошли по проезжей части улиц. В субботу в несанкционированной акции участвовало 10-12 тысяч человек.

Нaпомним, губернaторa Хaбaровского крaя, членa ЛДПР Сергея Фургaлa зaдержaли утром 9 июля и достaвили в Москву нa допрос. Его обвинили по уголовному делу о зaкaзных убийствaх предпринимaтелей в 2004-2005 годaх: покaзaния нa Фургaлa кaк оргaнизaторa преступлений дaли другие учaстники делa. Губернaтор вину не признaл.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХабаровскРоссияСергей Фургал
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