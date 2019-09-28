В Грузии указали на тупик в отношениях с Россией
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН заявил о геополитических ограничениях, влияющих на восстановление отношений между Россией и Грузией.
Президент Грузии Сaломе Зурабишвили зaявилa, что стрaнa должнa пробовaть диaлог с Россией. Об этом сообщaет ТAСС со ссылкой нa зaявление грузинского лидерa по итогaм 74-й сессии Генaссaмблеи ООН в Нью-Йорке.
При этом политик отметилa, что Грузии нельзя остaвaться «зaмкнуто в себе».
«В тексте своего выступления я четко скaзaлa, что для стрaны, у которой есть конфликты подобного типa и вопрос оккупировaнных территорий, есть двa пути: войнa, то есть, военный путь, от которого мы откaзaлись, и диaлог и дипломaтия», — скaзaл Зурaбишвили.
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН заявил о важности понимания красных линий – ограничений, – которые существуют в отношениях между Россией и Грузией.
«Российское руководство несколько раз за последние годы откровенно и честно заявляло о том, что вопрос об изменении статуса Абхазии и Южной Осетии обсуждать не будет. Россия признает эти территории независимыми государствами, подписала с ними множество соглашений и соблюдает их.
Для Грузии эти территории – ее древнейшие регионы. С точки зрения грузин, территориальная целостность страны нарушена.
Вот и получается, что ни в каком обозримом будущем российское руководство даже обсуждать вопрос Абхазии и Южной Осетии не будет, а, с другой стороны, никакое грузинское руководство не может заявить, что согласно с позицией России. И это –красная линия, тупик, который не может быть преодолен», - считает политолог.
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В других вопросах, по мнению Петра Мамрадзе, есть безусловный прогресс в отношениях между Россией и Грузией.
«Развитие отношений, туризм, культурные отношения. Кто мог представить во времена Саакашвили, что в Санкт-Петербурге пройдет Неделя грузинской культуры, как в былое время? Что будет столько концертов и культурных мероприятий в обоих государствах?! И главное! Если при Саакашвили в России 60 процентов населения считали Грузию врагом №2 – следом за Соединенными Штатами, то сейчас таких очень мало, менее восьми процентов.
Я думаю, мы сможем вернуться на позиции, которые были до известной провокации нациста Саакашвили 20 июня. Это скоро все закончится. И вот уже и разговор пошел о восстановлении авиасообщения между Москвой и Тбилиси. И можно другие вопросы решать постепенно и терпеливо. А вот восстановить дипломатические отношения без учета интересов Грузии по Абхазии и Южной Осетии нельзя, не получится. Это четкая красная линия Грузии», - заявил эксперт.
Ранее заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН оценил намерения Тбилиси в поисках обсуждения вопросов «оккупированных территорий».
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