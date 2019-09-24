Финский опыт. Зачем Грузия просит Хельсинки поговорить с Россией?

Грузия обратилась к Финляндии с просьбой регулярно обсуждать с Россией её проблематику, передаёт «Взгляд». Отмечается, что речь шла о вопросах оккупированных территорий, которыми Тбилиси считает Абхазию и Южную Осетию. Этой темы коснулись в ходе встречи президент Грузии Саломе Зурабишвили и её финский коллега Саули Ниинистё.

Иных версий, кроме как попытку обратиться к более сдержанным финнам за их хладнокровием не увидел в этом шаге заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с НСН.

«Может, они посчитали, что они слишком темпераментно обращаются к России, поэтому попросили помощи у финнов, зная их хладнокровие, спокойствие. Может, дело не в том, что Грузия предъявляет какие-то неприемлемые претензии к России, а в том, что она это делает в неприемлемой форме. Других версий у меня нет», — заявил Жарихин.