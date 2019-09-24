Финский опыт. Зачем Грузия просит Хельсинки поговорить с Россией?
Заместитель директора Института стран СНГ в эфире НСН оценил намерения Тбилиси в поисках обсуждения вопросов «оккупированных территорий».
Грузия обратилась к Финляндии с просьбой регулярно обсуждать с Россией её проблематику, передаёт «Взгляд». Отмечается, что речь шла о вопросах оккупированных территорий, которыми Тбилиси считает Абхазию и Южную Осетию. Этой темы коснулись в ходе встречи президент Грузии Саломе Зурабишвили и её финский коллега Саули Ниинистё.
Иных версий, кроме как попытку обратиться к более сдержанным финнам за их хладнокровием не увидел в этом шаге заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с НСН.
«Может, они посчитали, что они слишком темпераментно обращаются к России, поэтому попросили помощи у финнов, зная их хладнокровие, спокойствие. Может, дело не в том, что Грузия предъявляет какие-то неприемлемые претензии к России, а в том, что она это делает в неприемлемой форме. Других версий у меня нет», — заявил Жарихин.
Примечательно, что у самой Финляндии тоже сохранились территориальные претензии к России. Однако, по словам собеседника НСН, о них финны предпочитают молчать, уделяя внимание развитию собственной экономики. Если грузины решили перенять этот опыт, это можно только поприветствовать.
«Трения были [у России с Финляндией]. В 40-м году 20 века мы тёрлись друг о друга очень серьёзно (речь идёт о Советско-финляндской войне 1939—1940 годов, в ходе которой к СССР перешло 11% финских земель — прим. НСН). Сейчас претензий нет, хотя, например, определённую часть Карелии Финляндия как бы считает своей. И Выборг тоже. Но при этом как бы смирилась и неплохо себя чувствует. Может, Грузия хочет перенять опыт Финляндии? Вместо того чтобы грезить о возвращении территорий, Финляндия занялась своей экономикой и очень даже в этом преуспела. Если это так, то хорошо», — заключил Жарихин.
Напомним, дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны в 2008 году в результате пятидневной войны. Россия в ходе конфликта между Грузией и бывшими её частями — Абхазией и Южной Осетией — проводила в регионе «операцию по принуждению к миру». Позже Москва признала независимость самопровозглашённых республик. На данный момент отношения между Грузией и Россией сохраняются лишь на уровне секций интересов, действующих при швейцарских посольствах в Москве и Тбилиси.
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