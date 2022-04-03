Грузия не присоединится к санкциям против России – премьер Гарибашвили.

Грузия не намерена присоединяться к антироссийским санкциям, так как Тбилиси исходит из интересов страны и народа. Об этом сказал глава правительства республики Ираклий Гарибашвили.

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«В первый же день, и сегодня, и завтра, всегда и везде буду действовать в соответствии с интересами нашей страны, нашего народа. Это решение никто не заставит меня изменить. То, что приемлемо для национальных интересов нашей страны и интересов народа, только ту политику я буду проводить... Со стороны Грузии экономических санкций не будет», — приводит слова грузинского премьера «Интерфакс».

Грузия хочет «мира, стабильности и развития», заявил Гарибашвили и подчеркнул, что не одобряет участия добровольцев в боевых действиях на Украине. При этом Тбилиси призывает поддержать украинцев, направив Киеву гуманитарную помощь.

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ФОТО: Акция «Единого национального движения». Фото с сайта sova.news.
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