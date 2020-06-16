В Грузии не исключили заказ на убийство журналиста Габунии

«Если будет доказано, что этот россиянин прибыл с целью подготовки журналиста Габунии, то это никоим образом не должно негативно сказаться на грузино-российских отношениях. Потому что совершенно исключено, чтобы за этим стояли центральные российские власти хоть какого-то уровня. Мы помним, как сам Путин отреагировал на эту мерзкую выходку Габунии. Она возмутила всю Грузию, независимо от политических пристрастий. А потому Путин сказал, что из уважения к грузинскому народу он не думает ни о какой реакции, ни о каких санкциях. Мудрое решение, которое в Грузии оценили», - напомнил политолог.

При этом он полагает, что есть определенные силы в России, которым выгодно такое преступление.

«Но нельзя исключить, что на местах какая-то группировка решила это сделать. Мы помним, что творилось в Абхазии, когда северокавказские бандиты приходили в Абхазию и награждались золотым оружием. Потом те же самые люди устраивали взрывы в России. Поэтому такую местную инициативу исключить нельзя», - добавил Мамрадзе.

Ранее Петр Мамрадзе объяснил в эфире НСН, с чем связаны претензии американских парламентариев к Тбилиси.

