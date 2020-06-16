В Грузии не исключили заказ на убийство журналиста Габунии
Руководитель грузинского Института стратегии и управления в эфире НСН выразил уверенность, что власти России не имеют никакого отношения к возможной подготовке убийства журналиста.
Служба государственной безопасности Грузии задержала гражданина России, 38-летнего уроженца Ингушетии Васамбека Кокова, по подозрению в подготовке убийства журналиста Георгия Габунии.
По данным грузинских СМИ, власти Грузии узнали о планах россиянина от украинских правоохранительных органов. Покушение якобы готовилось из-за нецензурной брани Габунии в адрес президента России Владимира Путина, которая прозвучала в эфире телеканала «Рустави 2» в июне 2019 года. Позже Габуния был уволен.
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН выразил уверенность, что власти России не имеют никакого отношения к возможной подготовке убийства Габунии.
«Если будет доказано, что этот россиянин прибыл с целью подготовки журналиста Габунии, то это никоим образом не должно негативно сказаться на грузино-российских отношениях. Потому что совершенно исключено, чтобы за этим стояли центральные российские власти хоть какого-то уровня. Мы помним, как сам Путин отреагировал на эту мерзкую выходку Габунии. Она возмутила всю Грузию, независимо от политических пристрастий. А потому Путин сказал, что из уважения к грузинскому народу он не думает ни о какой реакции, ни о каких санкциях. Мудрое решение, которое в Грузии оценили», - напомнил политолог.
При этом он полагает, что есть определенные силы в России, которым выгодно такое преступление.
«Но нельзя исключить, что на местах какая-то группировка решила это сделать. Мы помним, что творилось в Абхазии, когда северокавказские бандиты приходили в Абхазию и награждались золотым оружием. Потом те же самые люди устраивали взрывы в России. Поэтому такую местную инициативу исключить нельзя», - добавил Мамрадзе.
Ранее Петр Мамрадзе объяснил в эфире НСН, с чем связаны претензии американских парламентариев к Тбилиси.
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