Украина

Дурной пример. Украинский телеведущий вслед за Габунией обматерил Путина

12 июля18:26

Ведущий новостей 24 канала на Украине Артем Овдиенко нецензурно обругал президента России Владимира Путина, пожелав ему скорой смерти. Как пишут «Дни.ру», брань в адрес российского лидера содержится в видеообращении, которое Овдиенко записал в интерьерах телестудии без её логотипа.

Телеведущий также перечислил последние чрезвычайные события, которые произошли в России, в частности наводнение в Иркутской области и пожар на атомном глубоководном аппарате.

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Он также анонсировал проведение сегодня в семь вечера телемоста между 24 каналом и грузинским «Рустави 2», чей ведущий Георгий Габуния ранее в эфире также обругал в нецензурной форме Владимира Путина.

Овдиенко подписал свой ролик комментариями «как выбить у руководства отпуск за свой счет», уточнив, что это «неофициальная версия анонса телемоста». Однако на сайте телеканала информации о такой передаче нет. В означенное время должно выйти еженедельное ток-шоу «Политанатомия». Главными темами названы телефонный разговор Путина с Зеленским, а также отмененный телемост между украинским каналом NewsOne и «Россией 1», который в итоге решено провести по Skype.

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Фото: страница Артема Овдиенко в Facebook
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