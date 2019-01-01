Дурной пример. Украинский телеведущий вслед за Габунией обматерил Путина
Ведущий новостей 24 канала на Украине Артем Овдиенко нецензурно обругал президента России Владимира Путина, пожелав ему скорой смерти. Как пишут «Дни.ру», брань в адрес российского лидера содержится в видеообращении, которое Овдиенко записал в интерьерах телестудии без её логотипа.
Телеведущий также перечислил последние чрезвычайные события, которые произошли в России, в частности наводнение в Иркутской области и пожар на атомном глубоководном аппарате.
Он также анонсировал проведение сегодня в семь вечера телемоста между 24 каналом и грузинским «Рустави 2», чей ведущий Георгий Габуния ранее в эфире также обругал в нецензурной форме Владимира Путина.
Овдиенко подписал свой ролик комментариями «как выбить у руководства отпуск за свой счет», уточнив, что это «неофициальная версия анонса телемоста». Однако на сайте телеканала информации о такой передаче нет. В означенное время должно выйти еженедельное ток-шоу «Политанатомия». Главными темами названы телефонный разговор Путина с Зеленским, а также отмененный телемост между украинским каналом NewsOne и «Россией 1», который в итоге решено провести по Skype.
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