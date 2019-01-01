Дурной пример. Украинский телеведущий вслед за Габунией обматерил Путина

Ведущий новостей 24 канала на Украине Артем Овдиенко нецензурно обругал президента России Владимира Путина, пожелав ему скорой смерти. Как пишут «Дни.ру», брань в адрес российского лидера содержится в видеообращении, которое Овдиенко записал в интерьерах телестудии без её логотипа.

Телеведущий также перечислил последние чрезвычайные события, которые произошли в России, в частности наводнение в Иркутской области и пожар на атомном глубоководном аппарате.