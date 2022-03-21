В Госдуму внесли законопроект о выходе России из ВТО
Депутаты от «Справедливой России - За Правду» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о выходе России из ВТО, сообщает пресс-служба партии.
Лидер эсеров Сергей Миронов заявил, что эта организация принесла немало вреда российской экономике, поэтому в условиях санкционного давления «Россия должна незамедлительно выйти из ВТО».
По его мнению, после входа в международную организацию увеличилась зависимость России от США и ЕС, при этом российскую продукцию на Запад всё равно не пустили, а иностранные стали беспрепятственного поступать в РФ.
«Последствия от участия в ВТО мы пожинаем сейчас, когда Россию начали массово отрезать от западных товаров и технологий... Кто-то считает, что для России ВТО стало благом, я же эту позицию не разделяю», – резюмировал Миронов.
Он добавил, что ряд американских и европейских политиков уже обсуждают возможное исключение России из ВТО, однако Москве не стоит ждать и покинуть организацию, не дожидаясь каких-либо решений на Западе.
Ранее комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из организации из-за спецоперации на Украине, сообщает «Свободная пресса». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия выходит из Совета Европы по собственной инициативе, добавляет RT.
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