В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий депутата Рашкина

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла на рассмотрение в Госдуму проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата фракции КПРФ Валерия Рашкина.

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В документе, который размещён в электронной базе парламента говорится, что досрочно лишить Рашкина депутатского мандата предлагается «в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда».

Ранее глава комиссии парламента по мандатным вопросам Отари Аршба заявил, что вопрос о о прекращении полномочий Рашкина планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 25 мая.

Саратовский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу, таким образом приговор Рашкину, вынесенный Калининским районным судом по делу о незаконной охоте вступил в законную силу - депутата приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоГосдумаМандатДепутатВалерий Рашкин
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