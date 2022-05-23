Суд отклонил апелляцию депутата Рашкина по делу о незаконной охоте

Саратовский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу, а приговор Калининского районного суда - без изменения.

Ранее Калининский районный суд Саратовской области признал Рашкина виновным в незаконной охоте и приговорил его к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, сообщает телеканал «360».

По данным следствия, в октябре прошлого года депутат застрелил лося в Саратовской области. При этом лицензии у Рашкина не было, также парламентарий пытался скрыть следы своего преступления.

