В Госдуму внесли поправки о выборах в новых регионах при военном положении

Как напомнил парламентарий, по закону референдумы и выборы в органы власти не проводятся на территориях, где действует военное положение. При этом в законах о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ указано, что осенью 2023 года в этих регионах должны состояться выборы.

«Чтобы нивелировать это противоречие и дать возможность гражданам выразить ... политическую волю, такие поправки стоит принять», — цитирует Крашенинникова пресс-служба комитета по госстроительству.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о создании реестра коучей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

