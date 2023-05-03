В Госдуму внесли поправки о выборах в новых регионах при военном положении
Поправки о корректировке федерального конституционного закона о военном положении внесли в Госдуму. Изменения необходимы для проведения выборов в новых российских регионах, сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Как напомнил парламентарий, по закону референдумы и выборы в органы власти не проводятся на территориях, где действует военное положение. При этом в законах о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ указано, что осенью 2023 года в этих регионах должны состояться выборы.
«Чтобы нивелировать это противоречие и дать возможность гражданам выразить ... политическую волю, такие поправки стоит принять», — цитирует Крашенинникова пресс-служба комитета по госстроительству.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о создании реестра коучей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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