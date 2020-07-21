В Госдуму внесен законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов
Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект, предлагающий ввести штрафы за обращения с угрозами к должникам. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно документу, штрафы предлагается назначать до 500 тыс. рублей. Согласно текущему законодательству, запрещается психологическое давление на должника и раскрытие его личной информации.
В пояснительной записке отмечается, что законопроект позволит усилить механизм защиты граждан, а также уменьшит нагрузку на суды.
Ранее сегодня сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, предлагающий запретить взимание комиссии за переводы внутри одного банка.
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