В Госдуму внесен законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов

Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект, предлагающий ввести штрафы за обращения с угрозами к должникам. Об этом сообщает ТАСС.

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Согласно документу, штрафы предлагается назначать до 500 тыс. рублей. Согласно текущему законодательству, запрещается психологическое давление на должника и раскрытие его личной информации.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект позволит усилить механизм защиты граждан, а также уменьшит нагрузку на суды.

Ранее сегодня сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, предлагающий запретить взимание комиссии за переводы внутри одного банка.

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ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ
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