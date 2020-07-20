В Госдуме выступили за отмену транспортного налога

Первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков предложил решить проблему с транспортным налогом радикально, полностью его отменив, передаёт РИА Новости. По словам Ремезкова, миллиона автомобилистов считают этот налог несправедливым.

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Компенсировать выпадающие доходы депутат предложил за счёт увеличения топливного акциза. В таком случае будет реализован принцип «автомобилист платит, когда едет». Поступления от акцизов на бензин, по подсчётам Ремезкова, давно перекрыли доходы бюджета от транспортного налога.

Ранее депутат Василий Власов выступил с идеей снизить ставку транспортного налога на 25% в этом году на тех территориях, где вводился режим повышенной готовности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобилистыНалогиГосдума
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