В Госдуме выступили за отмену транспортного налога

Компенсировать выпадающие доходы депутат предложил за счёт увеличения топливного акциза. В таком случае будет реализован принцип «автомобилист платит, когда едет». Поступления от акцизов на бензин, по подсчётам Ремезкова, давно перекрыли доходы бюджета от транспортного налога.

Ранее депутат Василий Власов выступил с идеей снизить ставку транспортного налога на 25% в этом году на тех территориях, где вводился режим повышенной готовности.

