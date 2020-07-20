В Госдуму внесли законопроект, запрещающий комиссию за внутрибанковские переводы

Законопроект, предлагающий запретить взимание комиссии за переводы внутри одного банка. Об этом сообщает РИА Новости.

Автора законопроекта выступил ряд депутатов во главе с Сергеем Мироновым. В частности, в пояснительной записке к документу отмечается, что, согласно ЦБ РФ, более 20% доходов банка составляют комиссии. "По сути, это те самые деньги, которые банкиры просто вытаскивают из карманов россиян", – цитирует агентство Миронова.

Миронов также напомнил, что несколько крупных банков ввели комиссии за переводы более 50 тысяч рублей в месяц после отмены «банковского роуминга». По словам политика, эта прибыль «из воздуха» недопустима.



