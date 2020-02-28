Путин решит вопрос о Боге в Конституции

В Конституции РФ должно быть упоминание о вере в Бога. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по поправкам в Основной закон, член Совета Федерации Андрей Клишас. При этом, по его словам, Россия остается светским государством, передает RT.

По словам Клишаса, в рабочей группе хватает как сторонников упоминания Бога в Конституции, так и противников. Окончательное решение должен принять президент.