Путин решит вопрос о Боге в Конституции
В Конституции РФ должно быть упоминание о вере в Бога. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по поправкам в Основной закон, член Совета Федерации Андрей Клишас. При этом, по его словам, Россия остается светским государством, передает RT.
По словам Клишаса, в рабочей группе хватает как сторонников упоминания Бога в Конституции, так и противников. Окончательное решение должен принять президент.
«Позиция доложена президенту, и ему принимать решение», - сказал сенатор.
Клишас добавил, что положение о вере в Бога может быть отражено в третьей главе Конституции, отмечает Ura.ru.
Упомянуть в Конституции Бога ранее предложил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган в эфире НСН поддержал эту инициативу. Он выразил уверенность, что она не должна оскорбить чувства атеистов.
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