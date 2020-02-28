Путин решит вопрос о Боге в Конституции

В Конституции РФ должно быть упоминание о вере в Бога. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по поправкам в Основной закон, член Совета Федерации Андрей Клишас. При этом, по его словам, Россия остается светским государством, передает RT.

По словам Клишаса, в рабочей группе хватает как сторонников упоминания Бога в Конституции, так и противников. Окончательное решение должен принять президент.

В Кремле прокомментировали идею упоминания Бога в Конституции

«Позиция доложена президенту, и ему принимать решение», - сказал сенатор.

Клишас добавил, что положение о вере в Бога может быть отражено в третьей главе Конституции, отмечает Ura.ru.

Упомянуть в Конституции Бога ранее предложил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган в эфире НСН поддержал эту инициативу. Он выразил уверенность, что она не должна оскорбить чувства атеистов.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:Владимир ПутинКонституция РфАндрей Клишас