В Госдуме Зеленского пожурили за наивность в отношении поддержки НАТО против России

«Наивно со стороны Киева верить в то, что европейские союзники будут воевать за интересы президента Зеленского», — заявил Бальбек.

По мнению парламентария, учения Defender Europe 2021 и подобные помогают НАТО зарабатывать на обеспечении войск – не более.

Бальбек расценил заявление Арестовича о предстоящих украино-американских учениях с «войной с Россией» попыткой Киева показать свою значимость.

«Заявление Киева об учениях НАТО, моделирующих войну с Россией, — это попытка потянуть одеяло на себя и показать свою значимость. Мол, только из-за Украины альянс сформировал группировку и готовится дать бой России по всем фронтам», — заявил парламентарий RT.

Ранее Арестович пояснил, что масштабные учения Defender Europe 2021 необходимы для отработки действий в случае вооруженного конфликта с РФ. Территория учений захватывает Балтийское и Черное моря.

