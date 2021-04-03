В Госдуме Зеленского пожурили за наивность в отношении поддержки НАТО против России

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в наивности после заявления киевского дипломата Алексея Арестовича о подготовке с НАТО учений Defender Europe 2021. В рамках кампании планируется отработать сценарий войны с Россией за Крым.

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«Наивно со стороны Киева верить в то, что европейские союзники будут воевать за интересы президента Зеленского», — заявил Бальбек.

По мнению парламентария, учения Defender Europe 2021 и подобные помогают НАТО зарабатывать на обеспечении войск – не более.

Бальбек расценил заявление Арестовича о предстоящих украино-американских учениях с «войной с Россией» попыткой Киева показать свою значимость.

«Заявление Киева об учениях НАТО, моделирующих войну с Россией, — это попытка потянуть одеяло на себя и показать свою значимость. Мол, только из-за Украины альянс сформировал группировку и готовится дать бой России по всем фронтам», — заявил парламентарий RT.

Ранее Арестович пояснил, что масштабные учения Defender Europe 2021 необходимы для отработки действий в случае вооруженного конфликта с РФ. Территория учений захватывает Балтийское и Черное моря.

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ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:ГосдумаНАТОУченияВоенные УченияУкраина
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