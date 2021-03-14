На Украине раскрыли планы 2014 года о войне с Россией за Крым

Назаров считает, что украинские военные собирались взять под контроль стратегические объекты на полуострое.

«Те замыслы предусматривали наше силовое вмешательство в Крыму. Мы понимали, что задача довольно сложная и вряд ли может быть выполнена на 100%. Но тем не менее взять под контроль ключевые аэродромы, ключевые объекты, <...> она была реальна», — считает Назаров.

Он также рассказал, что план военных действий рассмотрел Генеральный штаб ВСУ. Однако, военную кампанию отменил глава ведомства Михаил Куцин из-за роста напряженности ситуации.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в эфире НСН заявила, что любые заявления украинской власти выглядят исключительно «политической профанацией».

«Запретив русский языки и языки национальных меньшинств, Украина дала всему миру понять, что Украина – это государство исключительно для украинцев. После государственного переворота 2014 года мы видим, что история Украины, ее международных отношений характеризуется хаосом, утратой независимости и существенной части населения. Мы видим внешнее управление Украиной и системное уничтожение славянской культуры. В таких политических реалиях любая политическая платформа, в том числе крымская, о которой сегодня пытаются говорить украинские политики, является очередным политическим фарсом в подзатянувшейся украинской трагикомедии. Никаких последствий быть не может, потому что Украина не является сегодня субъектом международных отношений. Она является лишь инструментом в геополитической игре серьезных геополитических партнеров», - сказала Ковитиди.

