На Украине раскрыли планы 2014 года о войне с Россией за Крым
Киев собирался вступить в войну с Россией за Крым после их воссоединения в 2014 году. Об этом рассказал первый заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Виктор Назаров. Об этом он рассказал в интервью «Крым.Реалии».
Назаров считает, что украинские военные собирались взять под контроль стратегические объекты на полуострое.
«Те замыслы предусматривали наше силовое вмешательство в Крыму. Мы понимали, что задача довольно сложная и вряд ли может быть выполнена на 100%. Но тем не менее взять под контроль ключевые аэродромы, ключевые объекты, <...> она была реальна», — считает Назаров.
Он также рассказал, что план военных действий рассмотрел Генеральный штаб ВСУ. Однако, военную кампанию отменил глава ведомства Михаил Куцин из-за роста напряженности ситуации.
Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в эфире НСН заявила, что любые заявления украинской власти выглядят исключительно «политической профанацией».
«Запретив русский языки и языки национальных меньшинств, Украина дала всему миру понять, что Украина – это государство исключительно для украинцев. После государственного переворота 2014 года мы видим, что история Украины, ее международных отношений характеризуется хаосом, утратой независимости и существенной части населения. Мы видим внешнее управление Украиной и системное уничтожение славянской культуры. В таких политических реалиях любая политическая платформа, в том числе крымская, о которой сегодня пытаются говорить украинские политики, является очередным политическим фарсом в подзатянувшейся украинской трагикомедии. Никаких последствий быть не может, потому что Украина не является сегодня субъектом международных отношений. Она является лишь инструментом в геополитической игре серьезных геополитических партнеров», - сказала Ковитиди.
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