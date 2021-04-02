Украина назвала целью учений с НАТО отработку войны с РФ
Представитель украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала UKRLife.TV назвал совместные учения с НАТО отработкой войны с РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Арестовича, масштабные учения Defender Europe 2021 необходимы для отработки действий в случае вооруженного конфликта с РФ. Территория учений захватывает Балтийское и Черное моря.
По данным представителя Украины, руководство НАТО стягивает силы и прорабатывает логистику учений. Арестович отметил, что в фокус учений попадают Балканский полуостров, а также Крым и территории "севернее Крыма". Он напомнил, что эта информация является открытой.
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