В Госдуме заявили о скором принятии закона об уголовной ответственности за съемку дронов

В ближайшее время могут принять закон, согласно которому всех, кто снимает полеты беспилотников, будет ждать уголовная ответственность, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев корреспонденту Shot.

На Украине заявили о непричастности к атакам беспилотников на Москву

По его словам, всем, кто заметил в небе дрон, нужно сразу звонить в 112. Уточняется, что по телефон необходимо сообщить точные координаты, где произошел инцидент.

Во вторник, 30 мая, в Минобороны РФ сообщили, что Киев предпринял террористическую атаку дронами по объектам в Москве, в ней было задействовано восемь беспилотников.

Накануне генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой рассказал НСН, что делать, если человек увидел в небе беспилотник, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:БеспилотникиФейкЗаконГосдумаУголовное Наказание

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