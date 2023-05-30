В Госдуме заявили о скором принятии закона об уголовной ответственности за съемку дронов
В ближайшее время могут принять закон, согласно которому всех, кто снимает полеты беспилотников, будет ждать уголовная ответственность, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев корреспонденту Shot.
По его словам, всем, кто заметил в небе дрон, нужно сразу звонить в 112. Уточняется, что по телефон необходимо сообщить точные координаты, где произошел инцидент.
Во вторник, 30 мая, в Минобороны РФ сообщили, что Киев предпринял террористическую атаку дронами по объектам в Москве, в ней было задействовано восемь беспилотников.
Накануне генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой рассказал НСН, что делать, если человек увидел в небе беспилотник, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru