Шаманов обвинил НАТО в усиление разведдеятельности против России
Североатлантический альянс одобрил решение разместить 3D-радар на территории Черногории, сообщает РИА ФАН.
В военном ведомстве этой страны считают, что установка прибора позволит «укрепить суверенитет» страны и обезопасить ее от внешних угроз.
Глава оборонного комитета Госдумы Владимир Шаманов заявил агентству, что США они усиливают разведывательную деятельность в отношении нашего государства».
Он выразил сожаление, что это усиление происходит на территории славянского государства.
«Когда нашим славянским братьям нужна Россия, они говорят, что мы — братья. А когда действия Запада направлены против России, они сопят в тряпочку», — заметил законодатель.
Ранее в эфире НСН Шаманов призвал ООН оценить последствия размещения ядерного оружия в Европе.
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что США размещают в Европе ядерное вооружение, готовясь к его применению.
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в интервью НСН возложил ответственность за подобное положение дел и на военных, и на политиков.
«Линия поведения европейских государств вызывает недоумение. Американцы придумали тренировки какие-то под названием «ядерной миссии», где тренируют тактическую авиацию. И с прошлого года в них принимают участия неядерные европейские страны. На встрече с военными атташе я задал им конкретные вопросы: для чего это делается?..Нужна международная конференция под эгидой ООН, которая оценила бы все угрозы и последствия», - заявил Шаманов.
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