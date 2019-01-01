Шаманов обвинил НАТО в усиление разведдеятельности против России

Североатлантический альянс одобрил решение разместить 3D-радар на территории Черногории, сообщает РИА ФАН.

В военном ведомстве этой страны считают, что установка прибора позволит «укрепить суверенитет» страны и обезопасить ее от внешних угроз.

Глава оборонного комитета Госдумы Владимир Шаманов заявил агентству, что США они усиливают разведывательную деятельность в отношении нашего государства».

Он выразил сожаление, что это усиление происходит на территории славянского государства.

«Когда нашим славянским братьям нужна Россия, они говорят, что мы — братья. А когда действия Запада направлены против России, они сопят в тряпочку», — заметил законодатель.