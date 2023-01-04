В Госдуме предложили давать студентам 13-ю стипендию
Депутат Госдумы Александр Мажуга предложил ввести для студентов прибавку к стипендии на Новый год по аналогии с тринадцатой зарплатой. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости.
Как отметил Мажуга, размер стипендии варьируется, и студентам можно было бы ввести дополнительную выплату в размере одной стипендии.
«Вузы обладают в этом вопросе автономией. У нас есть стипендиальный фонд, который чаще всего к концу года экономится, и многие университеты так и делают – они к концу году делают 13-ю стипендию», — указал депутат.
Мажуга добавил, что сейчас вузы могут делать это в рамках своих компетенций.
Ранее Минобрнауки РФ предложило увеличить ряд стипендий с 1 сентября 2023 года, напоминает Ura.ru. Так, стипендии имени Анатолия Собчака, Дмитрия Лихачёва, Егора Гайдара, Юрия Маслюкова, Александра Солженицына, Андрея Вознесенского могут вырасти до 15 тысяч рублей, стипендия имени Владимира Туманова — до 15 тысяч рублей для студентов и до 20 тысяч — для аспирантов.
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