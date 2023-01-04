В Госдуме предложили давать студентам 13-ю стипендию

Как отметил Мажуга, размер стипендии варьируется, и студентам можно было бы ввести дополнительную выплату в размере одной стипендии.

«Вузы обладают в этом вопросе автономией. У нас есть стипендиальный фонд, который чаще всего к концу года экономится, и многие университеты так и делают – они к концу году делают 13-ю стипендию», — указал депутат.

Мажуга добавил, что сейчас вузы могут делать это в рамках своих компетенций.

Ранее Минобрнауки РФ предложило увеличить ряд стипендий с 1 сентября 2023 года, напоминает Ura.ru. Так, стипендии имени Анатолия Собчака, Дмитрия Лихачёва, Егора Гайдара, Юрия Маслюкова, Александра Солженицына, Андрея Вознесенского могут вырасти до 15 тысяч рублей, стипендия имени Владимира Туманова — до 15 тысяч рублей для студентов и до 20 тысяч — для аспирантов.

