Песков: Решение о формате участия РФ в саммите G20 пока не принималось
Решение по формату участия России в саммите «Большой двадцатки» (G20) в США в декабре пока не принималось. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о возможной поездке на мероприятие российского лидера Владимира Путина, он указал, что Москва всегда «принимала участие на соответствующем уровне».
«Решение о формате нашего участия будет принято ближе к саммиту», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что «Большая двадцатка» сохраняет свою значимость и важность для стран-участниц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Песков: Решение о формате участия РФ в саммите G20 пока не принималось
- В Сербии и Венгрии назвали нового члена ЕС
- Венецианскую биеннале лишили гранта в €2 млн за приглашение РФ
- Жасмин и ее муж потратят на помощь жителям Дагестана 250 млн рублей
- Немецкий политолог предсказал безработицу в Германии из-за нехватки нефти
- Песков отказался комментировать задержание топ-менеджеров «Эксмо»
- В Подмосковье увеличили штрафы за безбилетный проезд
- Генерал-лейтенант России пригрозил Прибалтике белорусским лазером
- Литва расширит военный полигон рядом с границей России
- Песков заявил, что будущее за традиционными ценностями