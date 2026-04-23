Песков: Решение о формате участия РФ в саммите G20 пока не принималось

Решение по формату участия России в саммите «Большой двадцатки» (G20) в США в декабре пока не принималось. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Россию больше не интересует «Большая восьмерка»

Отвечая на вопрос журналистов о возможной поездке на мероприятие российского лидера Владимира Путина, он указал, что Москва всегда «принимала участие на соответствующем уровне».

«Решение о формате нашего участия будет принято ближе к саммиту», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что «Большая двадцатка» сохраняет свою значимость и важность для стран-участниц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
