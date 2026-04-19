Госдолг России оказался самым низким в G20 по итогам 2025 года

Совокупная государственная задолженность России составила всего 18% ВВП. Из них 16,5% приходится на федеральный бюджет, остальное - на региональные власти.

Второе место заняла Турция с показателем 23,5% ВВП, третье - Саудовская Аравия (31,7%). Для сравнения - госдолг Индонезии составил 41%, Австралии - 51%.

Уровень государственного долга ниже 60% ВВП считается безопасным. В «Большой двадцатке» только Россия имеет такой низкий показатель. Немного выше порога - Мексика (61,8%) и Германия (62,9%). Самый высокий госдолг зафиксирован у Японии - 206,5% ВВП, Италии - 137,1% и США - 123,9%.

По состоянию на 1 февраля 2026 года госдолг России составлял 61,97 миллиарда долларов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».