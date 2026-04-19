Госдолг России оказался самым низким в G20 по итогам 2025 года
Госдолг России по итогам 2025 года стал самым низким среди всех стран «Большой двадцатки». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).
Совокупная государственная задолженность России составила всего 18% ВВП. Из них 16,5% приходится на федеральный бюджет, остальное - на региональные власти.
Второе место заняла Турция с показателем 23,5% ВВП, третье - Саудовская Аравия (31,7%). Для сравнения - госдолг Индонезии составил 41%, Австралии - 51%.
Уровень государственного долга ниже 60% ВВП считается безопасным. В «Большой двадцатке» только Россия имеет такой низкий показатель. Немного выше порога - Мексика (61,8%) и Германия (62,9%). Самый высокий госдолг зафиксирован у Японии - 206,5% ВВП, Италии - 137,1% и США - 123,9%.
По состоянию на 1 февраля 2026 года госдолг России составлял 61,97 миллиарда долларов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
