В Госдуме заявили, что ценой исключения России из ООН станет мировой военный конфликт

Идея исключить Россию из ООН абсурдна, ценой подобного решения станет мировой военный конфликт, считает депутат Госдумы Олег Морозов. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости.

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Ранее в МИД Украины заявили, что Киев планирует официально выступить с предложением об исключении РФ из Совета безопасности ООН, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По словам Морозова, инициатива киевских властей сродни «идее исключить Россию из современного мира».

«Ее абсурдность состоит в том, что это попытка Украины втянуть в конфликт с Россией все человечество. Разрушить современные международные институты можно только ценой мирового военного конфликта, в который Киев и тащит мир», — поделился депутат.

Парламентарий подчеркнул, что такой вариант неприемлем для большинства стран, и мир «скорее, откажется от Украины, чем от России».

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:ГосдумаУкраинаРоссияООН
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