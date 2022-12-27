В Госдуме заявили, что ценой исключения России из ООН станет мировой военный конфликт

Ранее в МИД Украины заявили, что Киев планирует официально выступить с предложением об исключении РФ из Совета безопасности ООН, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По словам Морозова, инициатива киевских властей сродни «идее исключить Россию из современного мира».

«Ее абсурдность состоит в том, что это попытка Украины втянуть в конфликт с Россией все человечество. Разрушить современные международные институты можно только ценой мирового военного конфликта, в который Киев и тащит мир», — поделился депутат.

Парламентарий подчеркнул, что такой вариант неприемлем для большинства стран, и мир «скорее, откажется от Украины, чем от России».

